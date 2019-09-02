Под Невьянском ликвидировали поле дикорастущей конопли

Под Невьянском около села Аятское силами общественников ликвидировано поле конопли – дикорастущее наркосодержащее растение произрастало на площади 15 соток. В течение часа силами руководства свердловского регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия» и СРО «Офицеры России» плантация была уничтожена.Всего методом сжигания было утилизировано около двух центнеров зеленой массы. Операция проводилась по согласованию с полицией. С главой сельского поселения общественники достигли договоренности о дальнейшем контроле за данной территорией и принятии необходимых упредительных мер.