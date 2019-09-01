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20:07 | 2.09.2019

Фото: iz.ru

В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона передачи вирусных инфекций в Свердловской области

В Свердловской области начался сезон передачи острых респираторных инфекций. Как рассказали в Роспотребнадзоре, с 26 августа по 1 сентября зарегистрировано 13,3 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 10%.

В Екатеринбурге на сегодняшний день зафиксировано 6,5 случаев заболевания, причем большинство из заболевших – подростки 15-17 лет. За неделю уровень вырос на 17%.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаев гриппа в регионе ещё не зарегистрировано, однако в следующие недели можно ожидать продолжения роста заболеваемости. В связи с этим медики рекомендуют ставить прививки и соблюдать другие меры профилактики, в том числе – правила личной гигиены.

Напомним, на прошлой в Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день прививки поставили 1560 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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