В Екатеринбурге почтят память жертв теракта в Беслане

19:09 | 2.09.2019

Фото: Екатеринбургская епархия

В столице Урала в День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, состоится митинг в память о жертвах терактов, об этом рассказали в Администрации Екатеринбурга.



Мероприятие состоится у мемориала «Черный тюльпан» в 14:00. В нем примут участие представители органов власти, силовых ведомств, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении долга, а также студенты и ученики школ.



Кроме того, до начала акции в Екатеринбурге прозвучит поминальный звон в память о трагедии в школе Беслана. В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали, что колокола центральных храмов города прозвенят в 13:05. Именно в это время в Бесланской школе произошел первый взрыв, после чего началась спасательная операция.



Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом связан с терактом в северо-осетинской школе в 2004 году. 1 сентября боевики захватили здание, в котором находились более тысячи детей, их родственников и учителей. Заложников в школе террористы держали несколько дней. Жертвами событий в Беслане стали 334 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»