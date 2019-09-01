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14:43 | 2.09.2019

Фото: ER.RU

В Екатеринбург приедет депутат Госдумы, федеральный координатор «Народного контроля»

В Екатеринбург в среду, 4 сентября приезжает депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») Анна Кувычко – федеральный координатор партпроекта «Народный контроль».

Поводом для её приезда в уральскую столицу стал инцидент, который произошел в ночь с 22 на 23 июля. Тогда в одном из дворов неизвестный поджог автомобиль известного свердловского общественника Дмитрия Чукреева – координатора проекта «Народный контроль» по Свердловской области. На следующий день Анна Кувычко обратилась с запросом в правоохранительные органы, с целью оперативного расследования преступления в отношении однопартийца.

«Призываю правоохранительные органы тщательно и оперативно расследовать совершенное преступное деяние и установить его исполнителей. Подобные акты запугивания гражданских активистов должны наказываться по всей строгости закона», - заявила тогда Анна Кувычко.

В Екатеринбурге Анна Кувычко пробудет один день. График будет известен в день приезда.

Анна Кувычко родилась в 1979 году в Волгограде. Трудовую деятельность начала в 18 лет в общественной приемной депутата Госдумы, с 2003-го работала адвокатом, а в 2004 и 2008 годах избиралась в гордуму. После этого прошла в облдуму, а в сентябре 2016-го – в нижнюю палату парламента РФ.

© «Вечерние ведомости»

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