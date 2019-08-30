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16:54 | 1.09.2019

Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле пьяный водитель, уходя от погони, протаранил бетонное ограждение дороги

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Ford, пытаясь скрыться от полиции, попал в аварию. Происшествие произошло ещё 30 августа, но стало о нём известно только сегодня. Об этом со ссылкой на начальника отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Сергея Бернгардта сообщает издание TagilCity.ru.

По словам источника издания, сотрудники ДПС попытались остановить иномарку после того, как поступила информации о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако, мужчина, находящийся за рулём автомобиля, проигнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов. Началась погоня. Уходя от погони, автомобиль протаранил бетонное ограждение вдоль дороги на повороте улицы Челюскинцев.

В Нижнем Тагиле пьяный водитель, уходя от погони, протаранил бетонное ограждение дороги

В результате столкновения с ограждением автомобиль получил серьёзные повреждения, водитель, к счастью для него, остался жив и относительно здоров, и был задержан сотрудниками полиции.

© «Вечерние ведомости»

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