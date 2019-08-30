В Екатеринбурге прокуратура потребовала вернуть горячую воду жителям Городка Чекистов

16:13 | 1.09.2019

Фото: Вечерние Ведомости

Прокуратура потребовала вернуть горячее водоснабжение в Городок Чекистов. Горячей воды у жителей 14 зданий нет уже несколько недель.



Воду отключили ещё 12 августа из-за аварии. Трубы до сих пор не отремонтировали, поскольку они оказались бесхозными. В пресс-службе прокуратуры объяснили, что у аварийной теплосети нет владельца, а согласно закону, в этом случае проблему должна решать городская мэрия.



Сейчас администрации Екатеринбурга предстоит определить, за кем закреплены сети, и как можно быстрее вернуть горячую воду жителям Городка Чекистов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»