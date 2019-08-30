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Фото: МЧС России
В Богдановиче ночью полыхал частный дом
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава подразделений МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Справиться с огнём, а также пролить и разобрать сгоревшие конструкции удалось лишь в два часа ночи. О пострадавших не сообщается.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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