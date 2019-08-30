В Богдановиче ночью полыхал частный дом

13:05 | 1.09.2019

Фото: МЧС России

Сегодня ночью, около 00:25, в Свердловской области в Богдановиче полыхал частный жилой дом. На площади 200 квадратных метров огонь серьёзно повредил кровлю, перекрытие, стены и домашнее имущество. Кроме того, пожар охватил баню и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава подразделений МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.



Справиться с огнём, а также пролить и разобрать сгоревшие конструкции удалось лишь в два часа ночи. О пострадавших не сообщается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»