В Свердловской области уже больше месяца разыскивают пропавшего мужчину

12:42 | 1.09.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в селе Аятское пропал 48-летний Дмитрий Клевачёв. С 18 июля местонахождение мужчины неизвестно.



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в брюки-трико чёрного цвета, футболку цвета хаки и чёрные галоши.



Если вы видели мужчину или владеете информацией о его примерно местонахождении – сообщите об этом координатору поиска Наталие по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»