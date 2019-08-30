В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием трёх «японцев»

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице Малышева произошло ДТП с участием трёх «японцев»: Suzuki, Mazda и Lexus.По словам очевидца, кроссовер Suzuki поворачивал на улицу Сакко и Ванцетти, но водитель не убедился в отсутствии помехи при выполнении маневра, в результате чего в него врезалась Mazda, которая двигалась во встречном направлении на зелёный сигнал светофора по Малышева. От сильного удара автомобиль Suzuki развернуло и он влетел в Lexus.В результате столкновения автомобили получили повреждения. Информации о пострадавших нет.