На вечеринке-прощании в «Юности» в Екатеринбурге разбрызгали перцовый газ

11:00 | 1.09.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге в баре «Юность» на финальной вечеринке перед закрытием кто-то в толпе разбрызгал перцовый баллончик.



По словам очевидцев, распылили далеко от выхода, где-то слева от сцены. Некоторые посетители даже не поняли, что произошло и остались в помещении. Другие вышли на улицу на свежий воздух. Из-за произошедшего вечеринку не прекратили. Те, кто вышел из бара, включили музыку и танцевали на улице.



По мнению владельца «Юности», в распылении баллончика виноваты конкуренты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»