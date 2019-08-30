В тяжёлом состоянии в больнице: в Екатеринбурге девушка упала с 16-го этажа и осталась жива

Сегодня утром, около 07:40, в Екатеринбурге на Ботанике из окна дома выпала девушка. Инцидент произошёл на улице Крестинского, 35.По предварительным данным, 16-летняя девушка выпала с 16-го этажа. В результате падения она получила многочисленные травмы, но осталась жива – упала на машину.Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу № 24.