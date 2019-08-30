В Екатеринбурге ночью загорелся полурасселённый дом

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Уралмаше загорелся двухэтажный дом по адресу Калинина, 9. Пожар быстро охватывал здание – сильнее всего пострадали второй этаж и кровля.Дом идёт под снос и часть жителей уже расселили, но другая часть всё ещё живёт в здании. Спасатели эвакуировали из горящего дома шестерых человек.На месте работали несколького единиц техники. Пожарные использовали лестницу, чтобы потушить кровлю. Информации о пострадавших нет.