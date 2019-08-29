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18:23 | 31.08.2019

Фото: зоопарк.екатеринбург.рф

В зоопарке Екатеринбурга наступает осень и меняется режим работы

В связи с приходом осени режим работы екатеринбургского зоопарка меняется. С 1 сентября зверинец будет работать по будням с 10:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 20:00. Не стоит забывать, что кассы зоопарка закрываются на час раньше. Об этом сообщает пресс-служба зверинца, отмечая, что, кроме того, с наступлением холодных ночей многие тропические виды животных переехали в тёплые вольеры.

«В вольерах зимних павильонов всегда тепло, а продолжительность светового дня регулируется искусственно, поэтому суровая уральская погода не мешает получать удовольствие от общения с экзотическими питомцами», - говорится в сообщении пресс-службы.

Не смотря на то, что рабочий день в зверинце сократится, программа мероприятий в сентябре будет насыщенной, в зоопарке отметят сразу несколько больших праздников: от Всемирного дня журавля до дня рождения самого зоопарка.

Так, завтра, 1 сентября, в честь Дня знаний вход в зоопарк для школьников будет бесплатным. Кроме того, специально для них сотрудники зоопарка подготовили экскурсионную программу – «Микромир».

2 сентября празднование Дня знаний продолжится. В этот день гостей зверинца ждут зоологические конкурсы и показательные кормления обитателей зверинца. Так, в 14:00 покормят ленивцев, в 15:00 карликового бегемота, в 15:30 прилюдно будут принимать пищу тайры, носухи и мангусты, а в 15:45 угостят трубкозубов.

7 сентября будет отмечаться Всемирный день журавля: в программе показательное кормление журавлей, лекции и мастер-класс по оригами.

18 сентября – особый день. В этот день зоопарк Екатеринбурга отмечает день своего рождения. В связи с тем, что 18-е число будний день, праздничная программа намечена на субботу, 21 сентября.

28 сентября в зверинце отметят Всемирный день моря. В этот день гости зоопарка смогут поприсутствовать на показательных кормлениях морских обитателей.

© «Вечерние ведомости»

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