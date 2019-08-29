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18:23 | 31.08.2019
Фото: зоопарк.екатеринбург.рф
В зоопарке Екатеринбурга наступает осень и меняется режим работы
«В вольерах зимних павильонов всегда тепло, а продолжительность светового дня регулируется искусственно, поэтому суровая уральская погода не мешает получать удовольствие от общения с экзотическими питомцами», - говорится в сообщении пресс-службы.
Не смотря на то, что рабочий день в зверинце сократится, программа мероприятий в сентябре будет насыщенной, в зоопарке отметят сразу несколько больших праздников: от Всемирного дня журавля до дня рождения самого зоопарка.
Так, завтра, 1 сентября, в честь Дня знаний вход в зоопарк для школьников будет бесплатным. Кроме того, специально для них сотрудники зоопарка подготовили экскурсионную программу – «Микромир».
2 сентября празднование Дня знаний продолжится. В этот день гостей зверинца ждут зоологические конкурсы и показательные кормления обитателей зверинца. Так, в 14:00 покормят ленивцев, в 15:00 карликового бегемота, в 15:30 прилюдно будут принимать пищу тайры, носухи и мангусты, а в 15:45 угостят трубкозубов.
7 сентября будет отмечаться Всемирный день журавля: в программе показательное кормление журавлей, лекции и мастер-класс по оригами.
18 сентября – особый день. В этот день зоопарк Екатеринбурга отмечает день своего рождения. В связи с тем, что 18-е число будний день, праздничная программа намечена на субботу, 21 сентября.
28 сентября в зверинце отметят Всемирный день моря. В этот день гости зоопарка смогут поприсутствовать на показательных кормлениях морских обитателей.
© «Вечерние ведомости»
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