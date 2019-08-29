На урале пропала женщина. Поиски идут уже полтора месяца

17:11 | 31.08.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в посёлке Карпушиха пропала 63-летняя Надежда Неруш. Женщина ушла из дома ещё 13 июля. До сих пор её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 160 см, 36 размер обуви, нормальное телосложение, голубые глаза, тёмно-русые осветлённые волосы. В день исчезновения была одета в светлую футболку, темные штаны и чёрные резиновые сапоги.



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Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»