Легковушку с разбитым задом отбросило в отбойник: под Екатеринбургом столкнулись «ГАЗель» и Lada

Сегодня днём, около 13:00, на 21-м километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись «ГАЗель» и Lada. Есть пострадавший.Обе машины ехали со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила. Недалеко от поворота на Среднеуральск водитель «ГАЗель» не учёл дистанцию и сзади врезался в легковушку. От сильного удара Lada отлетела в отбойник. Кроме того, задняя часть автомобиля оказалась сильно разбита.В результате столкновения пострадал 30-летний пассажир Lada, который ехал на заднем сидении и не был пристёгнут ремнём безопасности. С предварительным диагнозом «перелом руки» его доставили в больницу Верхней Пышмы.