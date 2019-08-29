Часть Екатеринбурга уже полмесяца живёт без горячей воды

14:13 | 31.08.2019

Фото: sputnik.kg

В Екатеринбурге у жителей Пионерского посёлка и ЖБИ уже больше двух недель, с 12 августа, нет горячего водоснабжения. Ограничения были введены из-за работ на Новосвердловской ТЭЦ. Горячую воду должны были вернуть к 28 августа, но не вернули.



В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что 30 августа тепломагистрали включили, однако процесс возвращения и нагревания воды небыстрый, но к сегодняшнему вечеру вода уже должна прогреться до 60 градусов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»