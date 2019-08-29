Возле Новосвердловской ТЭЦ произошёл пожар

12:28 | 31.08.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге произошёл пожар в промышленной зоне за территорией Новосвердловской тепловой электростанции.



На площади шести квадратных метров огнём оказалась повреждена отдельно стоящая подсобная хозяйственная постройка. К месту происшествия прибыли три единицы техники и 14 спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пожар удалось потушить в течение четырёх минут. В результате возгорания никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»