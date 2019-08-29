В Екатеринбурге ночью загорелся автосервис

10:19 | 31.08.2019

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Черкасской загорелся автосервис. На площади 10 квадратных метров загорелись офисная мебель и оргтехника в помещении.



В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 20 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Сообщение о пожаре поступило в 22:14. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:10.



В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»