Выпил пиво, сел за руль и снёс забор: в Екатеринбурге произошло ДТП

09:31 | 31.08.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Летчиков Lada снесла забор и влетела в деревья. И водитель, и пассажир пострадали.



До приезда спасателей прохожие старались помочь пассажирке – отодвинули кресло, чтобы та вышла, однако она отказалась. По словам очевидцев, женщина была сильно пьяна, кроме того, всё её лицо было в крови – разбит нос.



На место прибыли сотрудники ДПС, пожарные и «скорая». Водитель легковушки признался, что выпил пиво перед тем, как сел за руль.



О состоянии здоровья пострадавших пока не сообщается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»