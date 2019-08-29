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09:31 | 31.08.2019

Фото: Е1.RU

Выпил пиво, сел за руль и снёс забор: в Екатеринбурге произошло ДТП

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Летчиков Lada снесла забор и влетела в деревья. И водитель, и пассажир пострадали.

До приезда спасателей прохожие старались помочь пассажирке – отодвинули кресло, чтобы та вышла, однако она отказалась. По словам очевидцев, женщина была сильно пьяна, кроме того, всё её лицо было в крови – разбит нос.

На место прибыли сотрудники ДПС, пожарные и «скорая». Водитель легковушки признался, что выпил пиво перед тем, как сел за руль.

О состоянии здоровья пострадавших пока не сообщается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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