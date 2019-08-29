Байкер сильно пострадал: в Екатеринбурге мотоцикл влетел в УАЗ

Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Шаумяна и Ясная произошло ДТП с участием мотоцикла и УАЗ. Есть пострадавший.По словам очевидцев, виноваты в произошедшем оба. Водитель УАЗ ехал по Шаумяна и начал поворачивать в сторону «Фан-Фана», не пропустив мотоцикл. В это время мотоцикл летел по левой полосе, из которой возможен только поворот налево.Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. В результате столкновения байкера с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами доставили в больницу № 36.