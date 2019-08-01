Для больных ВИЧ в Свердловской области организуют телемедицинские консультации

20:05 | 30.08.2019

Фото: haqqin.az

Для ВИЧ-позитивных пациентов стационаров в Свердловской области будут организованы телемедицинские консультации. В рамках проекта, реализуемого региональным Центром СПИДа, свердловчане смогут получать дистанционные консультации врачей-инфекционистов.



В департаменте информполитики отметили, что такими услугами можно будет пользоваться вне зависимости от места проживания. В 2019 году специалисты Центра СПИДа провели исследование, в ходе которого выяснили, что до 2,5% пациентов свердловских стационаров имеют ВИЧ-положительный статус. С появлением новых телемедицинских технологий медики смогут лечить пациентов с учётом особенностей течения инфекции, получая рекомендации от высококлассного врача-инфекциониста.



«ВИЧ-позитивный пациент может стать пациентом любого врача нашей области. Если лечащий врач и врач-инфекционист будут находиться в контакте, то это несомненно повысит эффективность лечения», – пояснил главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»