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19:14 | 30.08.2019
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге остановилось метро из-за поломки нового вагона
За некоторое время на платформах появились толпы народу, пассажирам сообщили, что интервал между поездами временно будет увеличиваться, однако позже составы вновь стали ходить по графику. На некоторых станциях поезда стояли по 10 минут.
В пресс-службе городской мэрии рассказали, что сломанный вагон уже убрали с путей, и движение в подземке уже полностью восстановлено. Напомним, новые вагоны для метро были куплены этой весной.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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