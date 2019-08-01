В Свердловской области вынесли приговор мужчине, который пять раз был пойман за рулём в нетрезвом виде

18:37 | 30.08.2019

Фото: goodfon.ru

В Свердловской области Талицкий райсуд вынес приговор мужчине, которого пять раз за полгода поймали за рулём в нетрезвом виде. За многократные нарушения ПДД мужчине назначили 6,5 лет лишения свободы.



Пьяный Дмитрий Вараксин дважды был пойман за рулём в декабре 2018 года и получил за это административный арест. Отбыв наказание, он вновь решил покататься за рулём в нетрезвом виде в январе и марте этого года. После этого в отношении Вараксина возбудили уголовные дела. Однако это не помешало мужчине опять сесть за руль в состоянии опьянения – сотрудники ДПС ГИБДД поймали его в мае, а позже, 4 июля, когда мужчина снова решил покататься пьяным, он угнал машину знакомого.



Следует отметить, что все эти нарушения мужчина совершил в период условного осуждения к лишению свободы из-за хранения наркотиков. Наказание Вараксин будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после этого ему нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 3 лет. В законную силу приговор не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»