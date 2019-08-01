В Екатеринбурге временно закрыто движение по Макаровскому мосту

18:06 | 30.08.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Макаровский мост в уральской столице временно закрыт для движения автотранспорта. В Администрации города сообщили, что ограничение введено из-за ремонта трамвайных путей в ходе реконструкции и попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.



Ограничение будет действовать с 11 часов 30 августа до 6 часов 2 сентября, а также с с 11 часов 9 сентября до 6 часов 9 сентября и с 11 часов 13 сентября до 6 часов 16 сентября. Отмечается, что в связи с перекрытием в городе временно поменяются маршруты движения автобусов №57А, 043 и 045. Все они будут объезжать ремонтируемый участок.



Кроме того, в городе временно отменится остановка «Ельцина» по улице Челюскинцев в сторону железнодорожного вокзала, также будут введены остановки «Ельцина», «Драмтеатр» по улице Бориса Ельцина, «колледж Ползунова», «площадь Труда» по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала, «Архитектурная академия», «ТЮЗ» по улице Николая Никонова, «Метро Динамо» по Красному переулку, «Управление дороги» по улице Челюскинцев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»