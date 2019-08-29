Брал деньги и продавал права: в Екатеринбурге за многочисленные взятки задержали инспектора ГИБДД

16:24 | 30.08.2019

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и следственного комитета задержали инспектора областного управления ГИБДД Дениса Демидова. По некоторым данным, мужчина является двоюродным братом начальника управления городского здравоохранения.



Задержанный подозревается в 27 эпизодах получения денег. Кроме того, есть информация, что он в сговоре с директором одной из автошкол организовал выдачу водительских удостоверений за деньги.



«Должностное лицо, о котором идет речь, было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из СК. Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется. Если подтвердится его вина, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность. А его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. В настоящее время сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по свердловской области Валерий Горелых.



В управлении городского здравоохранения сообщили, что у начальника управления здравоохранения Екатеринбурга нет родственников, работающих в ГИБДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»