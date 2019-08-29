В Екатеринбурге погиб рабочий

16:07 | 30.08.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на улице Софьи Ковалевской погиб 35-летний рабочий. Мужчина вылез из канализационного люка, и его сбил водитель Infiniti.



По словам очевидцев, мужчина был в серой рабочей одежде, без опознавательных знаков, из-за чего на месте не удалось определить, какую организацию он представлял. Кроме того, возле открытого колодца не было ограждений.



Мужчина проводил работы в канализации, а затем решил подняться на поверхность. Водитель внедорожника не увидел рабочего, в результате чего совершил на него наезд. От полученных травм мужчина скончался.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»