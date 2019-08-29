За бутылку коньяка в Богдановиче мужчина отправится на два года в исправительную колонию строгого режима

15:48 | 30.08.2019

В Богдановиче местный житель отправится на два года и два месяца в исправительную колонию строгого режима за то, что вынес из магазина бутылку коньяка.



13 июня злоумышленник пришёл в магазин самообслуживания, убедился, что за ним никто не наблюдает, взял с прилавка бутылку алкоголя и быстро ушёл, проигнорировав требование продавца оплатить товар. Директор магазина обратился в полицию.



Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина, который в январе текущего года уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и был приговорен к одному году лишения свободы условно. В отделе полиции он признался в содеянном.



Учитывая все обстоятельства дела, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»