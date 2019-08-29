В Екатеринбурге на Луначарского произошла коммунальная авария. Прокуратура начала проверку

14:42 | 30.08.2019

Фото: vogazeta.ru

Накануне, 29 августа, в Екатеринбурге на улице Луначарского произошёл прорыв на сетях холодного водоснабжения. Без воды остались три жилых многоквартирных дома (№ 53, 53 «а» и 55).



Прокуратура по факту аварии организовала проверку - будет дана оценка действиям коммунальных служб и органам местного самоуправления. Кроме того, станет известно, насколько своевременно проходило устранение последствий аварии и как обеспечивали местных жителей питьевой водой в течение суток.



В настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада ЕМУП «Водоканал».



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»