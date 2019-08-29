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10:27 | 30.08.2019

Фото: МЧС России

Сегодня ночью в уральском посёлке полыхал «УАЗ»

Сегодня в три часа ночи в Свердловской области в посёлке Восточном полыхал «УАЗ». Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Инцидент произошёл на улице Советской.

На месте происшествия работали семь спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар удалось потушить в течение шести минут. Никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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