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21:00 | 29.08.2019

Фото: официальный сайт Тавдинского городского округа

Универсальная ярмарка состоится в Тавде

30 августа в Тавде на Центральной площади им. Ленина (ул. Ленина, 100) пройдёт универсальная ярмарка. Начало запланировано на 09:00, конец – на 16:00.

Все желающие смогут приобрести мясные деликатесы, сало, рыбу, сухофрукты, фрукты и чай, а также сладости, в том числе леденцы, халву и медовую продукцию от пасечников.

Напомним, ярмарка пройдёт в эти выходные и в Екатеринбурге. Там покупатели смогут приобрести различные цветы и подарки для учителей и преподавателей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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