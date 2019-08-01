В Екатеринбурге пропал мужчина

20:43 | 29.08.2019

В Екатеринбурге разыскивают 57-летнего Александра Русакова. 29 августа 2019 ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, серые глаза, тёмно-русые короткие волосы. Особые приметы: тату на руках и спине, шрам на лбу.в день исчезновения был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны и коричневые ботинки.



Если вы видели мужчину или хотите принять участие в поисках – сообщите об этом инфоргу Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»