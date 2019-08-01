В Екатеринбурге соседи спасли троих детей из горящей квартиры

Спасший детей Остап Пономарев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице бдительные соседи спасли трех детей из пожара. Как рассказали в ГУ МЧС Росссии по Свердловской области, одна из жительниц дома, обнаружила возгорание, когда увидела дым из окон квартиры.Происшествие случилось в 17-этажном доме на улице Дружининской. В квартире на 15 этаже братья в возрасте 10 лет и 1 года 10 месяцев и их сестра 4-х лет находились без присмотра родителей. Младший ребёнок стал играть электрическим феном, из-за чего в квартире загорелся матрац. 10-летний мальчик, увидев это, вынес матрац на балкон, после чего дети решили укрыться в одной из комнат.Из-за сильного задымления в квартире дым проник также на лестничную клетку. Одна из соседок сообщила о дыме из окон квартиры семье Пономаревых, проживающих на 14 этаже. Глава семейства Остап Пономарев тут же пошёл стучать в дверь квартиры, а его жена вызвала пожарных. Дверь в квартиру Остапу открыл 10-летний ребёнок. Пономарев взял ведро и начал тушить горящий матрац.«В квартире уже было задымление, - поделился Остап, - я попросил у ребенка ведро и направился на балкон. Вылил туда ведро воды, что там горело понять не было возможности, все было в дыму. Я вышел в коридор, чтобы набрать воздуха. После этого со вторым ведром воды, я вновь направился к балкону. От дыма «резало» глаза, чтобы не надышаться дымом, я закрывал лицо рукавом. Дети в это время находились в смежной комнате с закрытой дверью. Накрыв одеялом детей, я вывел их в коридор. В это время подошла моя жена и увела детей к нам в квартиру».Никто из детей в пожаре не пострадал. По словам дознавателя отдела надзорной деятельности г.Екатеринбурга старшего лейтенанта внутренней службы Артема Кошина, дети могли бы погибнуть, если бы не бдительность и оперативные действия жильцов дома.