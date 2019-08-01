Осенью более 860 екатеринбуржцев пройдут вакцинацию против гриппа

18:01 | 29.08.2019

Фото: subscribe.ru

В Екатеринбурге во время осенней прививочной кампании по вакционопрофилактике гриппа планируется привить 862 тысячи человек, в том числе более 300 детей об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



По словам главного внештатного эпидемиолога управления здравоохранения Екатеринбурга Александра Харитонова, прививки екатеринбуржцам планируется поставить до 16 ноября. На данный момент в больницы уже поступила вакцина для детей и беременных в количестве 120 тысяч доз. Вакцины для взрослых планируется привезти после 9 сентября.



Добавим, что в прошлом сезоне от гриппа было привито более 795 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»