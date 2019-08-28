Уралэлектромедь завершает строительство новой теплотрассы, которая обогреет жилые дома и соцобъекты в Верхней Пышме

АО «Уралэлектромедь» завершает подготовку к отопительному сезону. В частности, предприятие заканчивает монтаж новой тепловой сети в Верхней Пышме протяженностью порядка 800 метров. В данный момент ведутся теплоизоляционные работы. Стоимость реализации проекта составила 128 миллионов рублей.Новая теплотрасса будет снабжать теплом микрорайон «Юность», а также жилые дома по улице Александра Козицына. Кроме того, к тепловой сети подключат здания Музейного комплекса УГМК, и в перспективе — строящегося Гастрольного театра и Дворца технического творчества.«Существующая теплотрасса не имела достаточной пропускной способности теплоносителя от центральной котельной. А так как в Верхней Пышме сейчас возводят сразу несколько крупных производственных, социальных и спортивных объектов, было принято решение построить новую магистраль, которая по мощности превысит предыдущую почти в 5 раз», — рассказал начальник энергоцеха АО «Уралэлектромедь» Андрей БерсеневПрокладка теплотрассы началась зимой прошлого года. За это время были заложены фундаменты, построена эстакада и смонтировано два трубопровода — диаметр новой теплотрассы составляет 600 мм в двухтрубном исполнении.На сегодняшний день работники энергоцеха провели гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность повышенным давлением 1,0 МПа (рабочее давление 0,8 МПа). По результатам испытаний выполнен профилактический ремонт наружных сетей и запорной арматуры. Также участки магистральных трубопроводов прочистили с помощью воды и сжатого воздуха. Методом гидропневмопромывки были удалены отложения с внутренних поверхностей труб.Отметим, что Уралэлектромедь провела техперевооружение и в центральной котельной Верхней Пышмы. В ближайшее время она возьмет на себя дополнительную нагрузку по отоплению и снабжению горячей водой строящихся объектов, в том числе третьей очереди цеха электролиза меди и обновленного после реконструкции здания школы №1.В котельной уже поставлены два новых энергоэффективных сетевых насоса с высокой производительностью, отремонтировано три водогрейных котла и порядка 145 метров трубопроводов, заменено 11 единиц запорной и регулирующей арматуры.