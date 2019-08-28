Из Екатеринбургской гимназии за лето ушли 10 учителей

14:33 | 29.08.2019

Фото: yandex.ru/maps

Из гимназии №108 Екатеринбурга летом уволились сразу 10 педагогов. Информацию на пресс-конференции подтвердила глава управления образования мэрии Екатерина Сибирцева.



Уточняется, что половина уволившихся преподавателей работала в начальных классах, а другая половина – в старших. По словам Сибирцевой, причины для увольнения были разные: один из педагогов, например, стал замкафедры университета МЧС, другой ушёл в СУНЦ, ещё один из учителей планово ушёл на пенсию.



Сибирцева отметила, что в Екатеринбурге сейчас наблюдается нехватка учителей иностранных языков, русского и математики. Однако, ежегодно в учреждения приходят работать порядка 300 молодых специалистов, поэтому ничего страшного в этом нет. В гимназии №108, по её словам, уволившимся педагогам замену уже нашли.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»