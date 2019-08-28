В Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки

14:05 | 29.08.2019

Фото: myslo.ru

В Верхней Пышме Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на дачу взятки. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, подозреваемый предлагал начальнику отдела по вопросам миграции 11 тысяч рублей за несоставление протоколов об административном правонарушении.



Уточняется, что правонарушение было связано с нарушением режима пребывания иностранных граждан на территории России.



Сотрудник полиции взятку принять отказался, а подозреваемый был задержан оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями территориального ОВД.



На данный момент сотрудники СКР собирают доказательства.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»