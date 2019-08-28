Блудившие четыре дня по лесу свердловчане нашлись. Их нашел боец ОМОНа (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудник отряда ОМОН со своим отцом

Пропавшие под Туринском трое свердловчан живы и здоровы – спустя четыре дня заблудившихся грибников нашел сотрудник ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Свердловской области.24 августа группа из трех человек (двух девушек и молодого человека) отправилась в лесной массив в Туринском районе. В процессе сбора грибов друзья потеряли ориентир и заблудились. С собой у сбившихся с пути молодых людей был лишь один сотовый телефон, который разрядился в первые же сутки. Однако, молодые люди успели сообщить родственникам о том, что заблудились.В поисках грибников были задействованы не только спецслужбы, но и сотрудники Туринского лесничества, Общества охотников и поисковые отряды, а также инженер (по связи и специальной технике) ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Свердловской области лейтенант Александр Томашук. Находясь в отпуске, сотрудник Росгвардии вместе со своим отцом Владимиром Томашуком – лесничим Туринского лесничества в первые сутки подключились к поискам и в течение четырех дней обследовали каждый квадрат вверенной территории.В результате 28 августа в 15 часов 40 минут потерявшиеся граждане были обнаружены, сообщила veved.ru начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.На своем квадрацикле, с помощью которого омоновец вел поиски, мужчину и девушек Александр Томашук вывез из леса на дорогу, где передал потерпевших медикам скорой помощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.Из личной беседы росгвардейца с потерпевшими выяснилось, что они ушли в лес неподготовленными и без теплой одежды. В резиновых сапогах был лишь 28-летний Иван. Его спутницы 23-летняя Анастасия и 30-летняя Ольга отправились за грибами в кроссовках. Они планировали вернуться, но, заблудившись, не смогли выйти из леса. Все это время молодые люди питались ягодами и грибами. По ночам, прижимаясь друг к другу, спали под валежником.В настоящее время руководством Управления Росгвардии по Свердловской области решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.