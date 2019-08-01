Екатеринбуржца приговорили к 12 годам колонии за убийство мужчины на Уралмаше

20:09 | 28.08.2019

Фото: zekovnet.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор Алексею Краснову, зарезавшему свердловчанина на Уралмаше. Как рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района, обвиняемый напал на мужчину, так как решил, что тот забрал у него бутылку спиртного.



Отмечается, что подсудимый на момент совершения преступления был пьян. Он заподозрил екатеринбуржца в похищении бутылки спиртного, когда оба находились возле остановочного комплекса «Ломоносова». Краснов взял нож и побежал за мужчиной. Догнав его, обвиняемый нанёс не менее 5 ран, из-за которых потерпевший истек кровью и скончался.



Своей вины Краснов не признал. В качестве наказания суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»