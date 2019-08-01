На Урале будут судить мужчину, сбившего пешехода, во время пьяной езды

19:28 | 28.08.2019

Фото: obltv.ru

Жителю Краснотурьинска грозит до 7 лет лишения свободы за серьёзные нарушения ПДД. Находясь за рулём в состоянии опьянения, мужчина превысил скорость и сбил пешехода на обочине.



Как рассказали в прокуратуре г. Краснотурьинска, пьяный водитель ехал по улице Краснотурьинская в сторону улицы Рюмина. Мужчина, приближаясь к железнодорожному переезду «Климки 5 км», двигался со скоростью 56,9 км/ч, хотя на данном участке действовало ограничение максимальной скорости 40 км/ч. Водитель не справился с управлением и наехал на пешехода, который в этот момент проходил по обочине справа. Мужчина скончался на месте происшествия.



Сейчас нарушителя ждёт вынесение приговора Краснотурьинским городским судом. Согласно пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»