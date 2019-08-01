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19:28 | 28.08.2019
Фото: obltv.ru
На Урале будут судить мужчину, сбившего пешехода, во время пьяной езды
Как рассказали в прокуратуре г. Краснотурьинска, пьяный водитель ехал по улице Краснотурьинская в сторону улицы Рюмина. Мужчина, приближаясь к железнодорожному переезду «Климки 5 км», двигался со скоростью 56,9 км/ч, хотя на данном участке действовало ограничение максимальной скорости 40 км/ч. Водитель не справился с управлением и наехал на пешехода, который в этот момент проходил по обочине справа. Мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас нарушителя ждёт вынесение приговора Краснотурьинским городским судом. Согласно пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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