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19:03 | 28.08.2019

Фото: juristpomog.com

В Богдановиче свердловчанину суд назначил 1 год 6 месяцев исправительных работ за похищение цепочки

31-летнему свердловчанину суд назначил полтора года исправительных работ за грабёж. Как рассказали в ОМВД России по Богдановическому району, на улице, возле общежития, уралец избил мужчину и похитил у него цепочку из серебра.

О произошедшем в полицию сообщила жена потерпевшего. Оказалось, что между её мужем, проходившим мимо, и подозреваемым произошёл конфликт. Злоумышленник нанёс мужчине несколько ударов коленом в лицо и снял с него серебряную цепочку. Следует отметить, что оба на момент происшествия были пьяны. Материальный ущерб составил 3500 рублей.

Обвиняемый признал свою вину и возместил потерпевшему материальный ущерб. После расследования уголовного дела подозреваемому назначили 1 год 6 месяцев исправительных работ с 10% удержанием заработка в пользу государства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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