В Асбесте у приёмной «Единой России» обнаружили растущую коноплю

Возле приёмной партии «Единая Россия» в Асбесте обнаружили плантацию конопли, об этом передаёт корреспондент Накануне.RU.Кусты растущей конопли обнаружила депутат местной думы Наталья Крылова.«Прополола сорняки в центре Асбеста... коноплю. У приемной "Единой России", кстати», - поделилась Крылова в своем Facebook под фотографией растения.Депутат добавила, что считает, что сотрудникам полиции следует проверить, где учреждение закупает грунт и торф. Стоит отметить, что конопля выросла после того, как предприятие «Ураласбест» провело реконструкцию сквера возле здания учебного комбината, где находится приёмная «Единой России».