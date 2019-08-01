Власти Екатеринбурга провели беседу с предпринимателями-должниками

18:25 | 28.08.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбургскую Администрацию для профилактической беседы власти вызвали руководителей предприятий - должников по налогам.



Как отметили в пресс-службе Администрации, во время беседы представителей власти с менеджерами шла речь о финансово-экономическом состоянии предприятий, перспективах развития, а также мерах по снижению убыточности. Всего на встречу пригласили руководителей 10 организаций, имеющих задолженности по налогам.



Следует добавить, что екатеринбургские власти не в первый раз проводят подобные встречи. На регулярных заседаниях комиссии по контролю за поступлением налогов в Администрации проводят беседы с менеджерами, оказавшимися в непростой экономической ситуации, а также выплачивающими зарплату "в конвертах".



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»