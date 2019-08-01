В ДТП в Свердловской области пострадал водитель ВАЗа

18:13 | 28.08.2019

Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ 2103" и автобуса "ЛиАЗ". В результате аварии пострадал один свердловчанин.



В МО МВД пояснили, что столкновение произошло на перекрёстке улиц Ленина-Свердлова, из-за того что при выезде со второстепенной дороги 56-летний водитель "ВАЗа" не уступил дорогу автобусу.



Травму получил водитель "ВАЗа", у него ушиб грудной клетки. Сейчас мужчина проходит амбулаторное лечение. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»