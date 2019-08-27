Ожидается десять групп: екатеринбургский Главпочтамт откроет свои двери для экскурсий

15:20 | 28.08.2019

На следующей неделе, со второго по шестое сентября, в Екатеринбурге в Главпочтамте проведут экскурсии. Двери исторического здания Дома связи откроются для всех любителей промышленного туризма.



Всего планируется проведение экскурсий для десяти групп. Во время них можно будет побывать в клиентских залах Главпочтамта, а также производственных и административных помещениях. Также участники сами подпишут и поставят календарный штемпель, а затем отправят открытку с главного отделения почтовой связи.



Кроме того, сотрудники почты проведут мастер-класс по складыванию почтовой гофротары (упаковки из гофрированного картона).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»