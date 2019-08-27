Штормовое предупреждение: синоптики на Урале сообщили о сильных дождях

14:51 | 28.08.2019

Вечером 28 августа и в течение суток 29 августа в Свердловской области местами ожидаются очень сильные дожди, сообщают синоптики.



Спасатели рекомендуют в период сильных осадков не выходить на улицу без необходимости, а также по возможности отказаться от использования личного транспорта. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации.



Автолюбителей призывают внимательнее относиться к дороге, держать под контролем движение своей машины, а также не совершать обгоны. При возможности лучше остановиться и переждать ливень на обочине, поскольку вода ухудшает видимость. Кроме того, спасатели напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»