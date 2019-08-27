Мэрия города ищет собственника въездной стелы «Екатеринбург» на Новомосковском тракте

Стела «Екатеринбург» на Новомосковском тракте оказалась бесхозной. Если владелец конструкции не объявится, мэрия города возьмёт её на свой баланс. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.В сообщении сказано, что владельца стелы постараются найти, направив соответствующие запросы в свердловское Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, МУГИСО, ЕМУП «БТИ» и другие инстанции.Местные власти, в случае, если владелец не объявится, оформят на конструкцию право собственности, после чего займутся её реконструкцией.