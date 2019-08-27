Новости дня
09:36 | 28.08.2019
Фото: ИА «Ночные новости»
Минувшей ночью в ДТП на ЕКАД погибла женщина
По некоторым данным 55-летний водитель Ford с 36-летним стажем вождения запутался на новой развязке, решил развернуться посреди трассы через сплошную и снес встречный Hyundai в кювет.
В результате столкновения 56-летняя женщина-пассажирка Ford скончалась на месте от полученных травм. 35-летний водитель автомобиля Hyundai с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу № 36.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:02 | 28.08.2019
В южноуральских городах пройдет Парад первоклассников
10:51 | 28.08.2019
«Автомобилист» на выезде по буллитам проиграл «Салавату Юлаеву»
10:19 | 28.08.2019
Мэрия города ищет собственника въездной стелы «Екатеринбург» на Новомосковском тракте
09:36 | 28.08.2019
Минувшей ночью в ДТП на ЕКАД погибла женщина
09:13 | 28.08.2019
Уже четыре дня находятся в лесу: на Урале пропала группа людей
22:27 | 27.08.2019
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
22:23 | 27.08.2019
Детей Прикамья будут обучать правилам дорожного движения в специальных автогородках
21:06 | 27.08.2019
Жители Екатеринбурга отметят День знаний в ЦПКиО
20:09 | 27.08.2019
Из-за ремонтных работ в центре Екатеринбурга 21 дом останется без газа
18:59 | 27.08.2019
В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
18:40 | 27.08.2019
В Пермском международном марафоне примет участие ультрамарафонец и североходец Дмитрий Ерохин
18:22 | 27.08.2019
2 сентября обновленный корпус пермской школы №30 примет первых учеников
18:15 | 27.08.2019
В Екатеринбурге свердловчанка обнаружила своё фото на рекламе надгробия
18:15 | 27.08.2019
Биатлонистка из Прикамья завоевала две медали на чемпионате мира
17:48 | 27.08.2019
Пермяки заняли второе место на республиканском слете юных инспекторов движения в Казахстане
17:41 | 27.08.2019
Евгений Куйвашев рассказал о приоритетах в развитии образования в Свердловской области
17:02 | 27.08.2019
Суд оштрафовал екатеринбурженку, подделавшую прописку, чтобы устроить ребенка в школу
16:32 | 27.08.2019
Екатеринбуржцы примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
16:13 | 27.08.2019
«Деловые линии» снизили цены на перевозку крупных грузов для Челябинска
15:49 | 27.08.2019
На Урале усилили онкологический контроль
15:24 | 27.08.2019
В Екатеринбурге готовятся к празднованию Дня народов Среднего Урала
14:22 | 27.08.2019
Отопительный сезон в Перми начнется рано
14:14 | 27.08.2019
Убил родного брата из-за смерти возлюбленной: житель Шали отправится в колонию строгого режима
13:52 | 27.08.2019
В суд Кургана направлено дело бухгалтера ТСЖ, которая украла у жильцов более 180 тысяч рублей
13:47 | 27.08.2019
Облачно и дождливо: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на предстоящие дни
13:33 | 27.08.2019
Социальные учреждения Кургана готовы к зиме на 94 %
13:25 | 27.08.2019
Городские ярмарки ждут пермяков
13:17 | 27.08.2019
В центре Екатеринбурга на выходных состоится ярмарка цветов