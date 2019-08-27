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09:36 | 28.08.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в ДТП на ЕКАД погибла женщина

Сегодня ночью в Свердловской области на развязке ЕКАД и Кольцовского тракта произошла авария, в результате которой один человек погиб, и один пострадал.

По некоторым данным 55-летний водитель Ford с 36-летним стажем вождения запутался на новой развязке, решил развернуться посреди трассы через сплошную и снес встречный Hyundai в кювет.

Минувшей ночью в ДТП на ЕКАД погибла женщина

Минувшей ночью в ДТП на ЕКАД погибла женщина


В результате столкновения 56-летняя женщина-пассажирка Ford скончалась на месте от полученных травм. 35-летний водитель автомобиля Hyundai с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу № 36.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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