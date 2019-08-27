Уже четыре дня находятся в лесу: на Урале пропала группа людей

В Свердловской области в городе Туринске пропали Иван Блинов, Анастасия Миронова и Ольга Блинова. Они уже четыре дня находятся в лесу.Кроме того, 23-летняя Анастасия Миронова нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 160-165, голубые глаза, светло-русые волосы до плеч, плотное телосложение. Была одета в камуфляжный костюм. При себе имела бежевую прямоугольную сумку и кнопочный телефон.28-летний Иван Блинов. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмно-коричневые короткие волосы, на щеках шрамы от ветряной оспы.30-летняя Ольга Блинова. Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, тёмные волосы, брови густые, нос прямой, на щеке бородавка.Поисковой отряд «Прорыв» сегодня, 28 августа, объявляет свою на поиск. Место сбора: г.Туринск, здание МЧС (ул.Свердлова 86). Форма одежды: лес. С собой: горячее питье, перекус, фонари, рации, сменная одежда, сапоги резиновые. Старший на месте: Мария, +7 900 203-66-62.