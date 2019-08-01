Жители Екатеринбурга отметят День знаний в ЦПКиО

21:06 | 27.08.2019

Фото: third.uralbiennale.ru

В Центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского отметят День знаний. В пресс-службе парка рассказали, что праздничные мероприятия 1 сентября продлятся с 13:00 до 18:00.



На праздник под названием «День знаний. Посвящение в первоклассники» сотрудники парка приглашают всех школьников, студентов, преподавателей и родителей Екатеринбурга. Гости парка 1 сентября смогут стать участниками квеста «Познавайка», посетить концерт, посвящённый празднику, узнать о школьных лайфхаках и сделать памятные снимки в фото-зонах.



День знаний завершится детской дискотекой, стартующей в 17:00.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»