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21:06 | 27.08.2019

Фото: third.uralbiennale.ru

Жители Екатеринбурга отметят День знаний в ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского отметят День знаний. В пресс-службе парка рассказали, что праздничные мероприятия 1 сентября продлятся с 13:00 до 18:00.

На праздник под названием «День знаний. Посвящение в первоклассники» сотрудники парка приглашают всех школьников, студентов, преподавателей и родителей Екатеринбурга. Гости парка 1 сентября смогут стать участниками квеста «Познавайка», посетить концерт, посвящённый празднику, узнать о школьных лайфхаках и сделать памятные снимки в фото-зонах.

День знаний завершится детской дискотекой, стартующей в 17:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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