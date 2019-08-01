Новости дня
20:09 | 27.08.2019
Фото: news.myseldon.com
Из-за ремонтных работ в центре Екатеринбурга 21 дом останется без газа
В ходе работ, которые будут проводиться 28-28 августа, специалисты заменят старый газовый колодец на подземный кран. Подача газа в этот период будет отключена в домах по следующим адресам: Красноармейская, 4а; Ленина 40/18, 44, 46, 53; Карла Либкнехта, 16; Толмачёва, 25, 28; Тургенева, 3, 4а, 7, 11, 30, 30а; Мамина-Сибиряка, 56, 64, 70, 137; Первомайская 24в, 32; Луначарского 130.
В «Екатеринбурггазе» свердловчан попросили с пониманием отнестись к приостановке газоснабжения, так как оснащение новым оборудованием в дальнейшем поможет избежать аварий.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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22:23 | 27.08.2019
Детей Прикамья будут обучать правилам дорожного движения в специальных автогородках
21:06 | 27.08.2019
Жители Екатеринбурга отметят День знаний в ЦПКиО
20:09 | 27.08.2019
Из-за ремонтных работ в центре Екатеринбурга 21 дом останется без газа
18:59 | 27.08.2019
В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
18:40 | 27.08.2019
В Пермском международном марафоне примет участие ультрамарафонец и североходец Дмитрий Ерохин
18:22 | 27.08.2019
2 сентября обновленный корпус пермской школы №30 примет первых учеников
18:15 | 27.08.2019
В Екатеринбурге свердловчанка обнаружила своё фото на рекламе надгробия
18:15 | 27.08.2019
Биатлонистка из Прикамья завоевала две медали на чемпионате мира
17:48 | 27.08.2019
Пермяки заняли второе место на республиканском слете юных инспекторов движения в Казахстане
17:41 | 27.08.2019
Евгений Куйвашев рассказал о приоритетах в развитии образования в Свердловской области
17:02 | 27.08.2019
Суд оштрафовал екатеринбурженку, подделавшую прописку, чтобы устроить ребенка в школу
16:32 | 27.08.2019
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16:13 | 27.08.2019
«Деловые линии» снизили цены на перевозку крупных грузов для Челябинска
15:49 | 27.08.2019
На Урале усилили онкологический контроль
15:24 | 27.08.2019
В Екатеринбурге готовятся к празднованию Дня народов Среднего Урала
14:22 | 27.08.2019
Отопительный сезон в Перми начнется рано
14:14 | 27.08.2019
Убил родного брата из-за смерти возлюбленной: житель Шали отправится в колонию строгого режима
13:52 | 27.08.2019
В суд Кургана направлено дело бухгалтера ТСЖ, которая украла у жильцов более 180 тысяч рублей
13:47 | 27.08.2019
Облачно и дождливо: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на предстоящие дни
13:33 | 27.08.2019
Социальные учреждения Кургана готовы к зиме на 94 %
13:25 | 27.08.2019
Городские ярмарки ждут пермяков
13:17 | 27.08.2019
В центре Екатеринбурга на выходных состоится ярмарка цветов
13:00 | 27.08.2019
Фестиваль «Гений места» в Прикамье посетили более 4,5 тысячи человек
12:56 | 27.08.2019
На муниципальных выборах в Прикамье впервые будут задействованы общественные наблюдатели
12:51 | 27.08.2019
На Урале объединят усилия по борьбе с контрафактным алкоголем
12:38 | 27.08.2019
В акции «Ночь кино» в Прикамье приняли участие более 20 тысяч человек
12:26 | 27.08.2019
«Интерсвязь» помогает челябинским врачам попасть в подъезды
12:25 | 27.08.2019
В Серове на месяц приостановили работу пельменной с мухами