Из-за ремонтных работ в центре Екатеринбурга 21 дом останется без газа

20:09 | 27.08.2019

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге на два дня без газа останутся жители 21 дома. В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» объяснили, что газоснабжение будет приостановлено в связи с проведением технического перевооружения газопровода низкого давления на улице Первомайской.



В ходе работ, которые будут проводиться 28-28 августа, специалисты заменят старый газовый колодец на подземный кран. Подача газа в этот период будет отключена в домах по следующим адресам: Красноармейская, 4а; Ленина 40/18, 44, 46, 53; Карла Либкнехта, 16; Толмачёва, 25, 28; Тургенева, 3, 4а, 7, 11, 30, 30а; Мамина-Сибиряка, 56, 64, 70, 137; Первомайская 24в, 32; Луначарского 130.



В «Екатеринбурггазе» свердловчан попросили с пониманием отнестись к приостановке газоснабжения, так как оснащение новым оборудованием в дальнейшем поможет избежать аварий.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»